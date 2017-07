Protest van waterpolosters afgewezen, Oranje uitgeschakeld op WK

Volgens de Nederlandse bondscoach Arno Havenga gingen de scheidsrechters gisteravond de mist in toen Rusland bij een 8-8 stand in de derde periode een time-out indiende. De Nederlandse vrouwen waren op dat moment in de aanval dus de Russische coach had helemaal geen time-out mogen aanvragen. Na minutenlange verwarring besloten de scheidsrechters de wedstrijd te hervatten met balbezit voor de Russen. Tot grote woede van Havenga.



,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zei hij na de wedstrijd. ,,Wij hadden op dat moment een penalty moeten krijgen omdat de Russische coach een fout maakte. We waren al drie seconden in de aanval toen opeens de time-outzoemer klonk.”



De Nederlandse waterpolovrouwen waren met hoge verwachtingen afgereisd naar Hongarije. Een medaille was het doel.