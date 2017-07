Publiek op de banken na 3000ste 'hit' van honkballer Beltre

Andrian Beltre voegde zich zondag in een illuster rijtje. De slagman van de Texas Rangers is de 31ste honkballer uit de geschiedenis met 3000 'hits' in de MLB. Zijn jubileumslag werd uitgebreid gevierd door medespelers, fans en familie.