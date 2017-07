Puts wil vlammen op 50 meter vrije slag op WK

De 22-jarige sprinter uit Utrecht wil vrijdag bij de WK in Boedapest vlammen op de 50 meter vrije slag, het onderdeel waarop hij eind vorig jaar in Windsor verraste door de wereldtitel kortebaan te pakken. Een plek in de finale in het 50 meterbad van de Hongaarse hoofdstad is het doel.

Alles mogelijk

,,En daarin is op dit onderdeel alles mogelijk'', aldus Puts. ,,Zelfs vanuit baan 8 kan je de 50 vrij winnen.'' Kort nadat Puts in december goud had gepakt bij de WK kortebaan onttroonde hij Pieter van den Hoogenband als snelste Nederlandse sprinter. Op één dag verbeterde hij tot twee keer toe het Nederlands record, via 22,00 naar 21,81 seconden.

,,Alles viel die zaterdag goed'', zei de Utrechter. ,,Met die WK-limiet op zak, kon ik rustig toewerken naar dit toernooi. Hier in Boedapest wil ik de finale halen.''

Finale

Op de wereldranglijst van dit jaar staat Puts op de dertiende plek met 21,95. ,,Met 21-hoog denk ik wel in de finale te komen. En voor een medaille moet ik er dan nog twee of drie tienden af zwemmen.'' De afgelopen maanden heeft de geboren sprinter (,,ik doe altijd al alles snel, of het nou gaat om hardlopen of zwemmen'') vooral aan zijn start en inhoud gewerkt. ,,Op de kortebaan heb ik profijt van mijn sterke keerpunt en onderwaterfase, op de langebaan moet je 15 meter meer zwemmen. We hebben eraan gewerkt om dat langer vol te houden met dezelfde topsnelheid.''