Rechtbank: Juul Franssen terug in judoselectie

Bovendien hoeft Franssen niet standaard op de centrale locatie in Papendal te komen trainen. De rechtbank vindt dat de bond tot een maatwerkoplossing moet komen met Franssen, waardoor zij zich met haar eigen trainers kan voorbereiden op de Olympische Spelen. Wel moet zij zich zoveel mogelijk aan de centrale afspraken houden.



Franssen is opgelucht door de uitspraak: ,,Ik heb lang in onzekerheid gezeten over of ik nog wel een judocarrière had. Een carrière waar ik jarenlang alles voor opzij heb gezet. Dat ik nu mijn weg naar Tokio mag vervolgen voelt als een bevrijding. Ik ga er alles aan doen om daar voor NL een medaille te halen. Ik ben heel blij dat de rechter heeft ingezien dat het voor een topsporter essentieel is om bepaalde eigen keuzes te kunnen maken, zonder dat je daarvoor uit de selectie wordt gezet. Ik ben blij dat ik met mijn eigen trainers kan blijven werken, mijn winning team, en dat ik mijn sportcarrière kan blijven combineren met mijn opleiding.”