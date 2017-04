Rose en Garcia aan kop, Pieters negende op golftoernooi Masters

Poleposition voor Márquez in GP van Argentinië

8 april Marc Márquez vertrekt morgen van poleposition in de Grote Prijs van Argentinië. De Spaanse regerend wereldkampioen in de MotoGP zette in de kwalificatie met zijn Honda de snelste tijd neer. Naast hem staat verrassend de Tsjechische motorcoureur Karel Abraham met een Ducati uit 2015.