Roskam blij met twee plakken, baalt van afhaken Kupers

De bronzen medaille van Dafne Schippers vond hij sterk. ,,Ik had er eigenlijk niet echt rekening mee gehouden, gezien de aanloop en de races die ze in de serie en de halve finales liet zien. Maar in de finale stond ze er en kon iedereen zien dat ze een groot sprintster is. Ineens was er de snelheid waar ze naar zocht. In finales is ze op haar best, dat is haar kracht.''