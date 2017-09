Rossi succesvol geopereerd aan gebroken kuit- en scheenbeen

Rossi breekt kuit- en scheenbeen bij crash in trainingsrit

31 augustus Motorcoureur Valentino Rossi is vandaag tijdens een trainingsrit in het Italiaanse Tavullia gecrasht en heeft daarbij zijn kuit- en scheenbeen gebroken. Hij is opgenomen in het nabijgelegen ziekenhuis in Urbino. Zijn seizoen is mogelijk voorbij.