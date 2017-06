Rusland mag zelf weer controleren op doping

Usain Bolt bevestigt: Geen 200 meter op WK

9:25 Usain Bolt verdedigt in augustus op de WK atletiek in Londen alleen zijn titel op de 100 meter. De Jamaicaan bevestigde in het Tsjechische Ostrava, waar hij morgen meedoet aan de World Challenge, dat hij niet op de 200 meter zal uitkomen.