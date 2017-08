Rutger Smith haalt uit: IAAF, IOC en WADA zijn laks

Het was voor kogelstoter en discuswerper Rutger Smith zijn zevende medaille in totaal op een EK of WK. Zijn carrière werd getekend door dopinggebruik van concurrenten, drie van zijn zeven medailles ontving hij pas jaren later. ,,Daarom sta ik hier met gemengde gevoelens”, vertelde Smith met de bronzen plak in zijn handen. De 36-jarige Smith haalde uit. . ,,Ik vind dat de IAAF, IOC en WADA laks zijn. Kortom: het hele antidopingbeleid. Ik dacht: moet ik hier naar toe? Maar aan de andere kant: dit is een mooi platform om een statement te maken. En ik kon meteen wat lijnen uitgooien.” Hij twijfelde in eerste instantie of hij wel naar Londen af moest reizen. De invitatie van de internationale atletiekfederatie kwam wat hem betreft veel te laat. In het voorjaar van 2013 werd de nummer 3 Andrej Michnevitsj immers levenslang geschorst Dus moet het anders, vindt Smith. ,,Ze geven teveel aandacht aan de dopingzondaar en niet aan de schone atleet. Dat maakt het frustrerend. Er moet een keer iets gedaan worden. Er moet vers, jong bloed in de organisatie komen. Men moet schoon schip maken. Zolang dat niet gebeurt, gaat er ook niets veranderen.”

Vertrouwen

Het vertrouwen in zijn sport is door de jaren heen fors gedaald. Veel prestaties bekijkt hij met argusogen. Toch is de liefde voor de atletiek niet afgenomen. ,,Ik hou van mijn sport. Daarom ben ik hier en praat ik erover. En daarom ben ik eerlijk wat er moet gebeuren. Ik ben niet bang om dingen te roepen. Ik ben bang dat de sport misschien wel definitief kapot gaat. Het is daarom beter om alles in een keer uit te gooien dan stap voor stap. Als nou gewoon in één keer alles en iedereen door het slijk wordt gehaald dan is het daarna klaar. Dan kun je gaan opbouwen en haken sponsors misschien weer aan.”



Smith wordt in september geopereerd aan een botsplinter in zijn rechterelleboog, zijn werpersarm. Daarna wil hij nog minimaal één jaar door en aan het EK in Berlijn deelnemen. Ondertussen gooit hij her en der balletjes op om te kijken welke rol hij kan spelen in zijn sport. ,,Ik hoop dingen te veranderen. Of dat bijvoorbeeld bij de Atletiekunie is of bij de IAAF weet ik nog niet, maar ik heb er wel duidelijke ideeën over.”