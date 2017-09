San Marino kom te vroeg voor Rossi

Heiner negende na eerste WK-dag met veel 'gekkigheid'

20:17 Zeiler Nicholas Heiner heeft de eerste WK-dag in de olympische Finnklasse afgesloten op de negende plek. De wereldkampioen van 2014 in de Laserklasse kwam op het onvoorspelbare Balatonmeer in Hongarije als twintigste en als negende binnen.