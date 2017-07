Scherpe Heemskerk durfde niet direct te juichen na estafette-zilver

Tot grote opluchting van het oranjekamp – en vooral van Heemskerk – was alles dus dik in orde. Toen de 29-jarige topzwemster door had dat de zilveren medaille echt in de pocket zat, viel ze aan de badrand dolgelukkig Kyle Stolk in de armen. Na de medailleceremonie vertelde Heemskerk dat ze goed naar de woorden van bondscoach Marcel Wouda had geluisterd. ,,Hij zei: je moet iets scherper overnemen dan vanochtend. Dat heb ik dus gedaan, haha. Nee, ik schrok er wel van.”



Het zilveren kwartet Ben Schwietert, Kyle Stolk, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo veroverde voor Nederland een knappe tweede plek op de gemengde aflossing 4x100 meter vrije slag. De Verenigde Staten waren een maatje te groot: 3.19,60 tegenover 3.21,81 voor Nederland in een nieuw Europees record. Twee jaar geleden was de Nederlandse ploeg ook goed voor zilver, maar toen luidden de namen van de mannen nog Sebastiaan Verschuren en Joost Reijns.



De jonkies Schwietert (49,12) en Stolk (47,80) legden een uitstekende basis waarna de oudgedienden Heemskerk (52,33) en Kromowidjojo (52,56) de zilveren plak veiligstelden. Vooral de prestatie van de 21-jarige Stolk was bijzonder. Hij zwom zijn beste splittijd ooit. ,,Deze WK-medaille zie ik als een mooie beloning van een goed toernooi”, blikte de Eindhovense zwemmer terug. ,,Dit is de kers op de taart. Echt heel vet.”



Stolk kende tot vorig jaar een moeilijke periode. ,,Ik heb een tijdje geworsteld met het boeken van vooruitgang. Het wilde niet lukken om pr’s te zwemmen. Sinds afgelopen seizoen gaat het heel goed. We trainen nu in Eindhoven met één grote groep waardoor de concurrentie tijdens de training alleen maar is toegenomen. We hebben ook heel veel lol. Ja, ik hoop dat dit toernooi echt mijn doorbraak is.”