Schippers: Dit was een lekker ontspannen race

,,Dit was een lekker ontspannen race. Fijn om wat energie te sparen. Het geeft een goed gevoel dat ik dit zo makkelijk loop'', zei ze na de race, die ze met speels gemak won in 22,63. Rechtstreekse plaatsing voor de halve finale van morgen was een feit.

Schippers bemachtigde zondag brons op de 100 meter. Daar was ze heel blij mee. Op de 200 meter is de 25-jarige Utrechtse de regerend wereldkampioene en op die afstand voelt ze zich iets meer thuis. ,,Je kunt je dan een iets mindere start permitteren. Hoewel die nu goed ging. Toen ik uit de bocht kwam, keek ik even om me heen of er niemand aankwam, maar dat was niet het geval. Ik kon dus naar de finish lopen met steeds een beetje minder power; het was ontspannen.''