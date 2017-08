Schippers is een vechter, waar andere toppers falen

Veel leden van de internationale media knipperden even met hun ogen. Zojuist was Dafne Schippers naar haar hobby's gevraagd. Wandelen met haar hond en het drinken van een goede bak koffie, had de 25-jarige wereldkampioene op de 200 meter gezegd. Zo buitengewoon als ze op de baan is, zo gewoon blijkt ze daarbuiten.



Haar goud leverde dan ook geen grote verhalen op in de Britse kranten. Toch is haar tweede wereldtitel veel waard, ook met het oog op de toekomst. Schippers toonde aan dat ze om kan gaan met een favorietenrol. In haar eigen woorden: een vak apart. ,,Als je dat jezelf oplegt, is dat best wel flink. Ik dacht: ik ga hier gewoon niet weg zonder die gouden medaille. Dat is best wel eng. Dan lig ik op bed en dan schiet dat door mijn hoofd. Voelde ik meteen mijn hartslag omhoog gaan. Maar ik heb het gewoon gedaan. Ik denk dat ik hiermee heb laten zien dat ik écht een vechter ben.''