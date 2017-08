Schippers snelt naar brons op de 100 meter

De Utrechtse liep een tijd van 10.96. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou pakte de zilveren plak in 10.86. De 25-jarige spurtbom vertrok in de finale bepaald niet als topfavoriete. In de halve finales had ze de vijfde tijd gelopen (10,98) en om die reden moest ze vanuit buitenbaan negen de strijd om de medailles aangaan.

Haar start was niet super, maar ze haalde er wel een krachtige sprint uit die haar op de laatste meters naar de derde plaats voerde. Ze versloeg zelfs haar aartsrivale en regerend olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica, die pas als vijfde finishte in 10,98.

Schippers verraste twee jaar geleden bij de WK in Peking met zilver op het koningsnummer en won op datzelfde toernooi goud op de 200 meter. Ze was toen nog maar net overgestapt van de meerkamp naar de sprint. Het jaar daarop hoopte ze te schitteren op de Olympische Spelen, maar ondanks veelbelovende tijden in aanloop naar Rio, bleef goud uit. Ze werd daar vijfde in de finale van de 100 meter. Schippers veroverde wel het zilver op de 200 meter.

Na Rio veranderde ze van trainer. Bart Bennema deed een stap opzij voor de Amerikaan Rana Reider. Die liet Schippers in de winter spieren kweken en werkte veel aan het verbeteren van de start. Hij koos voor een totaal andere trainingsopbouw, waarbij alles was gericht op pieken in Londen.

De Utrechtse moest gelaten toezien dat ze in wedstrijden voorafgaande aan de WK niet aan haar toptijden kwam en dat haar grootste rivalen harder liepen. Thompson noteerde dit seizoen 10,71 en Bowie was ook rapper. Schippers moest het doen met 10,95. Toch sprak ze steeds haar vertrouwen uit in de aanpak van Reiner. Ze greep iedere gelegenheid aan om te zeggen dat in Londen haar topvorm er zou zijn en ze voor de medailles ging. En dat lukte.