Schitterend afscheid Paumen bij Den Bosch met winst in EC-finale

Paumen, die volgend seizoen in België gaat spelen bij Royal Antwerp, had in haar afscheidsduel bij Den Bosch een doorslaggevende rol. De 31-jarige strafcornerspecialiste opende in het eerste kwart de score. Ook stond ze aan de basis van de 2-1. Uit haar strafcorner tikte Pien Sanders in het derde kwart van dichtbij de bal binnen.

Het was voor de eerste keer in zes jaar tijd dat de finale van het belangrijkste Europese hockeytoernooi voor vrouwenclubs niet ging tussen twee Nederlandse ploegen. In 2011 was Den Bosch in de eindstrijd te sterk voor het Engelse Leicester HC. Het Duitse Rott-Weiss Köln was in 1999 de laatste club die een Nederlandse eindzege kon voorkomen.