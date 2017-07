Schoonspringster Jansen naar WK-finale in Boedapest

Jansen naar halve finale op WK schoonspringen

13:01 Schoonspringster Inge Jansen heeft zich bij de WK in Boedapest geplaatst voor de halve finales van de 3 meterplank. De Nederlandse zette in de voorronde de zevende score neer. Na vijf sprongen was haar puntentotaal 307,75. De Chinese Tingmao Shi blonk uit met de hoogste waardering: 353,30.