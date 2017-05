Selby op indrukwekkende wijze naar wereldtitel snooker

Lang leek het erop dat Higgins, publieksfavoriet en al 4 keer eerder WK-winnaar, wereldkampioen zou worden. Na de eerste sessie stond hij met liefst 10-4 voor. Maar alles veranderde in de tweede sessie. Selby kwam fenomenaal terug en begon de laatste sessie van de finale met een 13-11 voorsprong. Dat bleek cruciaal, want in de laatste sessie gaf Selby de voorsprong niet meer weg (18-15). Het betekende voor de huidige nummer 1 van de wereld zijn derde mondiale titel.



Aan de finale zat nog een Nederlands tintje. Jan Verhaas was de arbiter van dienst. De 50-jarige inwoner van Maassluis behoort al jaren tot de scheidsrechterstop in het snooker. Mogelijk was het WK zijn laatste toernooi.