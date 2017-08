Semenya oppermachtig op 800 meter

Caster Semenya heeft bij de wereldkampioenschappen atletiek in Londen op overtuigende wijze de 800 meter gewonnen. De 26-jarige Zuid-Afrikaanse zette in het Olympisch Stadion een tijd neer van 1.55,16.

Francine Niyonsaba uit Burundi werd op gepaste afstand tweede in 1.55,92, voor de Amerikaanse Ajee Wilson: 1.56,65. Semenya was vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro ook de rapste op de 800 meter. Eerder won ze de wereldtitel op deze afstand in 2009 en 2011.

Om de atlete is veel te doen. Van Semenya is bekend dat ze van nature meer testosteron bezit. Vrouwen met een van nature hogere testosteronspiegel zijn op sommige atletiekonderdelen in het voordeel op vrouwen met een normaal niveau van het mannelijk hormoon. In een wetenschappelijke studie in opdracht van de internationale atletiekfederatie IAAF is bewijs gevonden voor die stelling, zo werd begin juli duidelijk.

De IAAF heeft enkele jaren geleden geprobeerd haar uit vrouwenwedstrijden te weren, maar het internationale hof van sportarbitrage CAS floot de federatie terug. De mondiale bond wil meer bewijs aanleveren om het CAS ervan te overtuigen dat vrouwen met een te hoog testosterongehalte niet mogen meedoen in vrouwenwedstrijden.