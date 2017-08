Sintnicolaas staakt WK na blessure: 'Ik heb wel een traantje gelaten'

Sintnicolaas begon ondanks zijn matige eerste dag vol goede moed aan de tweede helft van de tienkamp. ,,Ik voelde me best goed vanmorgen. De pijntjes waren onder controle. Op de horden schoot het toch in mijn hamstring, een scheurtje of zo. Al met al blijft het jammer. Ik was in vorm en dan is het frustrerend dat het er niet uitkomt. Ik heb ook wel een traantje gelaten, maar weet ook dat dit bij topsport hoort. Het is even een klap in mijn gezicht, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Mijn seizoen was al geslaagd met met mij record in Götzis en ik had dit WK voor mezelf niet zo groot gemaakt. Het was meer een toetje, helaas is het een smerig toetje geworden.''