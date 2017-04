Sjarapova viert rentree tegen Vinci, Bertens treft Koeznetsova

De dertigjarige Russin heeft van de toernooidirectie in Stuttgart niet alleen een wildcard gekregen, maar ook de toezegging dat ze pas woensdag in actie hoeft te komen in de eerste ronde. Sjarapova won de Porsch Tennis Grand Prix, zoals het toernooi heet, tussen 2012 en 2014 drie jaar op rij. De afgelopen twee jaar zegevierde de Duitse Angelique Kerber, die begint met een 'bye' in de eerste ronde.