Slimme Weertman doet het zonder meppen

Quote Olympisch kampioen Rio op 10 kilometer favoriet voor WK-goud in Hongarije Na twee Europese titels (in 2014 en 2016), WK-zilver (2015) en zijn olympische gouden plak van vorig jaar op de 10.000 meter duikt Ferry Weertman vanochtend het zoete water van het Balatonmeer in met één doel: de wereldtitel. Een beeld van de marathonzwemmer en zijn liefde voor de sport aan de hand van drie kernwoorden.

De hersenen

,,In het openwaterzwemmen wint niet de snelste zwemmer, maar de slimste.'' Deze uitspraak van de 25-jarige Weertman impliceert meteen waarom hij zo gek is op zijn sport. Openwaterzwemmen is één groot tactisch steekspel. Waar moet je in de groep liggen? Wiens kielzog kies je om zo weinig mogelijk energie te verspillen? En dan zijn er nog externe factoren, als de windrichting en de golfslag die een wedstrijd hard kunnen maken.

Ook van psychologische oorlogsvoering is Weertman niet vies. Even 'per ongeluk' een tikje op de voeten van de leider in het veld om hem te laten merken dat je er bent, kan een mentale mokerslag veroorzaken. Maar opzettelijk een flinke mep uitdelen - wat in het gedrang ook vaak gebeurt - daar doet hij niet aan mee. ,,Alleen als ik een tik krijg, geeft ik er onopvallend één terug.''

Als een slimme strateeg beheerst Weertman alle facetten van het marathonzwemmen tot in de finesse. ,,Ferry laat zich niet gek maken. Hij kan zich aan alle omstandigheden aanpassen en dat is zijn grote kracht'', stelde coach Marcel Wouda kort voor de WK in Hongarije.

De coaching

Toen Weertman op 18-jarige leeftijd zijn ouderlijk huis in Naarden verliet om te gaan trainen in Eindhoven, had de ambitieuze jongen één grote wens: trainen onder Marcel Wouda. Hij zag in de man die openwaterzwemmer Maarten van der Weijden in 2008 naar olympisch goud leidde, de beste coach die hij zich kon wensen.

Wouda is niet alleen een tactisch brein, maar onderscheidt zich ook op innovatief gebied. Hij kwam jaren geleden met een langere drinkhengel op de proppen om het voor de zwemmers makkelijker te maken tijdens de race een bidon te pakken. Helemaal legendarisch is natuurlijk Wouda's zelfgemaakte finishbord, waar Weertman vorig jaar oeverloos op oefende met olympisch goud als beloning.

Inmiddels traint de zwemmer (na een periode van twee jaar in het Eindhovense talentencentrum) nu ruim vijf jaar onder Wouda. Wekelijks legt hij 90 kilometer af in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Wanneer Weertman over zijn coach praat én vice versa klinkt er altijd veel respect door. Respect tussen de beste coach en zijn beste leerling.

De roem

Of er na zijn olympische titel veel veranderd is? ,,Nou, dat valt eigenlijk wel mee'', zegt de nuchtere Weertman. ,,Ik geef af en toe bedrijfspresentaties over mijn weg naar goud. En de grootste verandering is dat ik weer ben gaan studeren. Ik heb mijn studie bedrijfskunde opgepikt bij Business School Notenboom. Veel thuisstudie, goed te combineren met het zwemmen. Het is belangrijk om mijn geest verder te ontwikkelen. Ik moet meer kunnen dan alleen zwemmen."

Een andere grote verandering voltrok zich eveneens in zijn privéleven. Weertman ging na de Spelen samenwonen met zijn vriendin, drievoudig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo. En ja, na 'Rio' wordt de zwemmer nu af en toe ook herkend op straat. ,,Maar lang niet zo vaak als Ranomi, hoor. En dat hoeft ook niet. Ik ben niet gaan zwemmen om beroemd te worden.''