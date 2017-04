Snelste Nederlandse Van der Meijde: Eerst de sport, daarna mijn carrière

België dankzij Goffin naar halve finales Davis Cup

16:50 België is vanmiddag als laatste land doorgedrongen tot de halve finales van de Davis Cup. David Goffin bracht de Belgische tennisploeg het beslissende punt in het duel met Italië (3-1) door Paolo Lorenzi in drie sets te verslaan: 6-3 6-3 6-2. In de halve eindstrijd neemt België het op tegen Australië, dat de Verenigde Staten met 3-2 opzij had gezet.