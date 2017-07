Spitz onder de indruk van snellere Sjöström: 'Ik denk dat ze nog sneller kan'

,,Ik denk dat ze nog sneller kan'', zei Spitz, bij de Olympische Spelen van München in 1972 goed voor zeven gouden zwemplakken. ,,Ze is niet bang haar pure snelheid vanaf de start in te zetten. Ze gaat gewoon meteen keihard en heeft geen tactiek'', aldus Spitz.

Eerste man

Hij was in 1970 de eerste man die onder de 52 seconden dook op de 100 vrij. ,,Het heeft zo'n drie tot vier generaties geduurd eer een vrouw net zo snel is als ik 47 jaar geleden. Dat is te danken aan nieuwe trainingsmethoden en ik vind het absoluut spannend om te zien dat vrouwen zich meer en meer kunnen meten met de mannen.''

Sjöström zwom haar wereldrecord als startzwemster van het Zweedse estafettekwartet op de 4x100 meter vrij. Ze is de torenhoge favoriete voor het goud op de individuele afstand. De 23-jarige was donderdag in de series de snelste in 53,01. Haar Nederlandse rivale Ranomi Kromowidjojo zette de zesde tijd op de klok.