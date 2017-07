Sport Vandaag: Bergetappe in Tour, kwalificaties GP Oostenrijk

Waterpolosters winnen testtoernooi in Utrecht

7 juli De Nederlandse waterpolosters hebben in Utrecht het oefentoernooi om de Domstad Trofee gewonnen. Oranje zegevierde ook in de derde en laatste wedstrijd van het vierlandentoernooi. De ploeg van bondscoach Arno Havenga versloeg China met 16-6 (5-2 4-2 3-1 4-1). Eerder was het thuisteam te sterk voor Canada (15-8) en Frankrijk (18-2).