Sport Vandaag: Dost in CL, tennis en wielrennen

Van Berkel pakt WK punt in GP van Zwitserland

14 augustus De Veghelse Lars van Berkel van het DIGA Pro Cross team heeft in de Grand Prix van Zwitserland één punt weten te scoren. In de eerste manche wist Van Berkel als twintigste over de finish te komen en in de tweede manche kwam hij net buiten de punten op een drieëntwintigste plaats over de finish.