Sport vandaag: Duitsland in Confed Cup, loting FC Utrecht en tennis

Volleyballers sluiten Word League af met zege

18 juni De Nederlandse volleyballers hebben vandaag ook de laatste groepswedstrijd in de World League (divisie 2) gewonnen. In Sportcampus Zuiderpark in Den Haag won het team van bondscoach Gido Vermeulen met 3-1 van Tsjechië: 26-28 25-17 25-21 25-13.