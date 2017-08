Sport Vandaag: Eredivisie, Vuelta en hockeyderby op EK

Ook Casimir Schmidt voldoet aan eis voor WK turnen

19 augustus Casimir Schmidt van PAX Haarlemmermeer heeft zich vanmiddag als vierde gevoegd bij het rijtje turners die voldaan hebben aan een limiet voor de wereldkampioenschappen in Montreal. Op vloer zette de 21-jarige Schmidt in de trainingshal van Flik-Flak in Den Bosch de winnende score van 14.525 punten neer. Bart Deurloo kwam met 14.350 heel dicht bij de limiet van 14.433.