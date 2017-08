Sport Vandaag: Heuveletappe in Vuelta en hockeyers tegen Oostenrijk

Duitse hockeysters als groepswinnaar verder

22 augustus De Duitse hockeyvrouwen hebben bij het Europees kampioenschap ook de derde groepswedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Jamilon Mülders versloeg in het Wagener Stadion in Amstelveen Ierland met 5-1. Duitsland is daardoor zeker van winst in groep B, en ontloopt daardoor naar alle waarschijnlijkheid Nederland in de halve eindstrijd.