Sport Vandaag: Laatste Touretappe, WK zwemmen en EK vrouwen

Julio Maglione (81) langer voorzitter wereldzwembond

22 juli Julio Maglione is opnieuw verkozen tot voorzitter van de internationale zwembond FINA. De Uruguayaan gaat daarmee zijn derde termijn in. Maglione haalde bij de stemming in Boedapest, waar de WK zwemmen worden gehouden, 77 procent van de stemmen. De tegenkandidaat was de Italiaan Paolo Barelli.