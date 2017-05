Sport Vandaag: Madrileense derby, sprintgeweld in Giro en Haase

Coenders neemt gedwongen afscheid van Osse handballers

9 mei WAALWIJK - Paul Coenders was graag nog een jaar doorgegaan als trainer van Olympia '89 - het werk van de succesvolle handbalcoach noopte hem echter afscheid te nemen van de eerste divisionist uit Oss. ,,Ik ben fitnessinstructeur en werk op donderdagavond. Daardoor kon ik maar één keer per week training geven. Dat was alles behalve ideaal", zegt de in Waalwijk woonachtige trainer.