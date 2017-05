Sport Vandaag: Max terug in Spanje, Giro en Premier League

Zeilduo Zegers/Van Veen neemt leiding bij EK

11 mei De zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebbende leiding genomen bij het Europees kampioenschap in de 470-klasse in Monaco. Het Nederlandse duo, dat het EK slecht was begonnen, eindigde in de zesde race als tweede om vervolgens de zevende race te winnen.