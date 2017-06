Sport Vandaag: Oranje oefent tegen Ivoorkust en start Dauphiné

13-jarige wonderkind naar WK-kwartfinale tafeltennis

3 juni Tomokazu Harimoto is de naam. De Japanner is pas 13 jaar, maar staat wel in de kwartfinale van het WK tafeltennis in Düsseldorf. Hij versloeg vandaag de 33-jarige Slowaak Lubomir Pistej met 4-1.