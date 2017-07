Sport Vandaag: Pyreneeënrit in Tour, halve finale op Wimbledon, loting CL

Winst voor Zegers en Van Veen op WK zeilen

13 juli Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben op het WK in de 470-klasse wat plekken winst geboekt. In de enige race die werd uitgevaren, kwam het Nederlandse duo na een inhaalrace als zesde over de finish. In het klassement stegen ze van de tiende naar de zesde plaats, met het podium nog altijd in zicht.