Sport Vandaag: Ronde van Japan en tennis

Zweden pakt tiende wereldtitel ijshockey

7:02 Zweden is de nieuwe wereldkampioen ijshockey. De Zweedse ijshockeyers versloegen Canada in de finale in Keulen met 2-0 in de shoot-outs, nadat de wedstrijd in 1-1 was geëindigd. De periodestanden waren 0-0 1-0 0-1 0-0. Rusland had eerder op de dag brons veroverd door Finland met 5-3 te verslaan.