Sport Vandaag: Strijd om WK-tickets en US Open

Beste jaartijd Rodgers Kwemoi bij Tilburg Ten Miles

3 september De Tilburg Ten Miles is zondag gewonnen door Rodgers Kwemoi. De eindtijd van 45.03 minuten is de snelste chrono gelopen in 2017. Vier man was zondagmiddag in Tilburg sneller, Abdi Nageeye kwam als nummer vier tot een Nederlands record: 46.26.