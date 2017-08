Sport Vandaag: US Open, WK judo en training Oranje

Volleyballers laten topfavoriet Frankrijk ontsnappen op EK

27 augustus De Nederlandse volleyballers hebben op het Europees kampioenschap in Polen Frankrijk laten ontsnappen. Het team van bondscoach Gido Vermeulen liet in Katowice tegen de regerend Europees kampioen drie wedstrijdpunten onbenut en verloor uiteindelijk met 3-2. Frankrijk is niet alleen titelhouder, maar won vorige maand ook de World League door Brazilië in de eindstrijd aan de kant te zetten.