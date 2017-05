Springruiters 'als tijgers' naar zilveren plak

Zo vader zo zoon: Albert en Gradus Kraus boksen in Theater aan de Parade

11:44 DEN BOSCH/OSS - Het leven van Albert the Hurricane Kraus (36) draait nog altijd om vechtsport. Ondertussen staat zoon Gradus (15) alias the Hurricane jr klaar om in zijn voetsporen te treden. Vrijdagavond boksen de Ossenaren allebei op het Pierre Doorenbosch Gala.