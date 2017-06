Springruiters stellen teleur bij CHIO in Rotterdam

Viñales klokt snelste tijd op eerste trainingsdag TT

18:14 Maverick Viñales heeft vrijdag de beste tijd geklokt tijdens de eerste trainingen voor de TT van Assen in de MotoGP. De leider in het WK zette in de tweede sessie 1.33,130 neer, waarmee hij de snelste coureur van de dag was. De Spanjaard verbeterde zich aanzienlijk ten opzichte van de eerste training, waarin hij slechts de twaalfde tijd had geklokt (1.35,263).