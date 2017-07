Springruiters tweede in Hickstead

Brouwer en Meeuwsen openen met winst op WK beachvolleybal

17:51 Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn het WK in Wenen goed begonnen. Het Nederlandse koppel, in 2013 wereldkampioen en in 2016 goed voor olympisch brons, won zijn eerste groepswedstrijd van de Uruguayanen Mauricio Sebastian Vieyto en Marco Cairus in twee sets: 21-15 22-20.