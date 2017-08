Start gevecht Mayweather en McGregor vertraagd

Conor McGregor en Floyd Mayweather kwamen een uur geleden aan in de T-Mobile Arena voor hun gevecht. Het stadion in Las Vegas is niet uitverkocht. Terwijl het voorprogramma nog bezig was, maakten de twee vechters hun entree voor een ongekende confrontatie tussen de bokslegende en de kooivechter. McGregor kwam binnen met een korter kapsel, en had zijn vriendin en zijn 3 maanden oude baby bij zich.