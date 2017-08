Stefanídi pakt ook goud met polsstok

Stefanídi werd vorig jaar in Amsterdam Europees kampioene en won later die zomer ook olympisch goud. Ze vocht in Londen vooral een duel uit met de Amerikaanse Sandy Morris, die in Rio de Janeiro genoegen moest nemen met zilver. De Amerikaanse kwam niet over 4,82 en 4,89 meter en werd opnieuw tweede. Brons was er voor de Cubaanse Yarisley Silva en de Venezolaanse Robeilys Peinado die beide over 4,65 meter sprongen, maar niet over 4,75 meter kwamen.