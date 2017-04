Sublieme LeBron leidt Cavaliers voorbij Pacers

Nooit eerder in de play-offs van de Amerikaanse profcompetitie NBA maakte een ploeg een dergelijke achterstand goed. Het record dateerde van 1948 toen Baltimore tegen Philadelphia een achterstand van 21 punten overwon. James was goed voor 41 punten, dertien rebounds en twaalf assists. ,,Buitenshuis een wedstrijd winnen in de play-offs is al een hele klus, laat staan op de manier zoals wij dat vanavond gedaan hebben'', zei hij. Cleveland kan zondag in Indianapolis de beslissende vierde zege boeken.