Sun pakt wereldtitel op 200 meter vrije slag

Cadée in beeld voor WK atletiek

18:04 DEN BOSCH - De Bossche discuswerper Erik Cadée komt tóch in aanmerking om deel te nemen aan het WK atletiek in Londen. Cadée heeft niet voldaan aan de limiet dat wordt gesteld door de IAAF, maar komt door zijn ranking op de mondiale ranglijst toch in beeld bij de Nederlandse atletiekploeg.