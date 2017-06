Synchroonduo kan EK-brons nog amper bevatten

Pas een paar maanden trainen ze samen in Eindhoven en nu hebben Inge Jansen en Daphne Wils zich internationaal al op de kaart gezet als synchroonduo. Wat Jansen vorig jaar met haar toenmalige synchroonpartner Uschi Freitag net niet lukte op het EK in Londen (vierde plek), deed ze nu wel met het megatalent Daphne Wils: een EK-medaille winnen.

,,Ja, een sensatie kun je het wel noemen", reageerde Jansen gisteravond telefonisch vanuit Oekraïne. Ik had natuurlijk wel gehoopt op een medaille, maar het niet verwacht. We hebben ons goed laten zien in een sterk veld", stelde de schoonspringster van PSV.

Jansen en Wils bewaarden hun beste sprong tot het laatst waardoor ze over Groot-Brittannië heen gingen. Het verschil was minimaal: 283,80 tegenover 283,50. De Europese titel ging naar het Russische koppel Bazjina/Ilinych dat een klasse apart was (304,80). Het zilver was voor de Duitsers Punzel en Freyer met 284,10.

Tranen

Toen schoonspringtopper Uschi Freitag begin dit jaar bekendmaakte haar carrière te beëindigen had Inge Jansen heel wat tranen gelaten. Freitag en Jansen vormden al jarenlang een uitstekend duo dat stap voor stap naar de internationale top sloop.

Al vrij snel na Freitags pensioen werd duidelijk dat de talentvolle Daphne Wils de nieuwe partner zou worden van Jansen. ,,We hebben dezelfde bouw, zijn even groot en Daphne springt bijna precies hetzelfde als ik. We zijn echt een goede match", zegt Jansen, die eind vorige week individueel net naast een medaille greep op de driemeterplank.

Haar springmaatje kon het succes gisteravond nog amper bevatten. Wils: ,,Ik ben zo blij. Ik had geen verwachtingen van dit EK en dan winnen we brons... Voor mij is dit een heel grote motivatie voor de nabije toekomst."

Bondscoach

Voor bondscoach Balazs Ligárt is de bronzen Europese plak ook een geweldige erkenning. De Hongaar is ruim tien jaar bondscoach van Nederland. Na het afscheid van Freitag (die Nederland vorig jaar voor het eerst in 24 jaar vertegenwoordigde op de Olympische Spelen) dachten velen dat het schoonspringen in ons land zou instorten. Niet dus.