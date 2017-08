Teller voor Schippers al op tien gouden medailles

Schippers deelt vreugde met familie

0:06 Dafne Schippers voelde vreugde en opluchting nadat ze vrijdag bij de WK atletiek in Londen haar titel op de 200 meter had geprolongeerd. ,,Één keer wereldkampioene worden is één ding, maar twee keer is een vak apart'', zei de Utrechtse na haar race, nog vol adrenaline.