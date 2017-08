'Tevreden' Visser zevende in finale 100 meter horden

Visser bleef weliswaar buiten het podium, maar ze heeft zichzelf overtroffen in Londen. De geboren Hoornse is een meerkampster die de horden er bij doet. In Londen was haar grote doel een goed resultaat op de zevenkamp en met de zevende plaats voldeed ze aan die verwachting. Alle aandacht ging echter naar Anouk Vetter, die stuntte met brons.



Visser kreeg alsnog de verdiende waardering met haar optreden op de 100 meter horden. Ze heeft een natuurlijk talent voor het onderdeel, maar dat haar progressie van de afgelopen tijd haar al naar de beste acht de van de wereld zou voeren, was ver boven verwachting. In de de finale was haar start minder dan die van haar concurrentes. Ze ging wel goed door over de horden, maar tegen het geweld van Pearson, in 2012 nog olympische kampioene, en Harper, die al goud won in Peking 2008, was ze nog niet opgewassen.