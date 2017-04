Tilburger Max Raeven bondscoach Nederlands paralympisch voetbalteam

TILBURG / RIJEN – Max Raeven (40) is bondscoach van het Nederlands CP-team. Voorheen was dit het Nederlands Paralympische voetbalteam, maar CP-voetbal is van de Paralympische kalender gehaald. Raeven combineert zijn bondscoachschap onder meer met zijn job als trainer van tweedeklasser Rijen.

Daarnaast is de Tilburger docent bij de KNVB en geeft hij trainerscursussen. ,,Ik kom uit het onderwijs, als docent lichamelijke opvoeding. Daar heb ik altijd met jongeren gewerkt met bijzonderheden. Dat stukje begeleiding, op sociaal vlak bijvoorbeeld, dat trok me wel. Nu diende deze kans zich aan en heb ik gesolliciteerd”, licht de trainer van zondag tweedeklasser Rijen toe.

,,Dit is de ideale combinatie: ik werk nu met een groep bijzondere jongens, stuk voor stuk goede voetballers, die toch motorisch hier en daar wat moeite mee hebben”, legt hij uit. Raeven wil het idee uit de wereld halen dat het een team is enkel voor gehandicapten.

Motorisch probleem

Zijn team bestaat uit voetballers die in het reguliere competitievoetbal actief zijn, de één in een vriendenteam, de ander in een selectie-elftal. ,,Het niveau viel me niet tegen”, beweert hij op basis van de training die hij woensdag leidde. CP staat voor ‘cerebrale parese’, oftewel: het gaat om voetballers die als gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben. CP-voetbal wordt op een kleiner voetbalveld gespeeld (75 meter bij 55 meter), met kleinere doelen (5 meter bij 2 meter). Teams bestaan uit zeven spelers. Een wedstrijd bestaat uit twee helften van een half uur.

Raeven bereidt het Nederlandse team voor op het WK, in september, in Argentinië. ,,We trainen één keer per week, op woensdag.” Daarnaast heeft hij nog een andere belangrijke taak. ,,Naast het trainen moet ik er ook voor zorgen dat het CP-voetbal meer op de kaart wordt gezet, de bekendheid moet vergroot worden. Scouting, talentendagen, samenwerking met scholen, et cetera.”

September