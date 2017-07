Topscoorster Van de Ven hoopt record op EK te verliezen

Er is geen Nederlandse voetbalster die meer goals maakte op een eindronde dan Kirsten van de Ven uit Heesch. Maar als het aan haar ligt, is ze dat record snel kwijt. Ze komt er speciaal voor over uit Zweden.

Als de Nederlandse voetbalvrouwen zondag aftrappen voor het Europees kampioenschap, is hun topscoorster slechts toeschouwer. Haar laatste interland speelde Kirsten van de Ven (32) bijna twee jaar geleden, sinds een jaar is ze definitief voetbalster af. Maar reken maar dat haar naam deze weken regelmatig zal weerklinken. De aanvallende middenveldster uit Heesch is namelijk niet alleen ambassadrice van het EK, maar ook de vrouw die namens Nederland de meeste goals maakte op een eindronde: vier stuks (twee op het EK van 2009 en twee op het wereldkampioenschap van 2015), de helft van alle Nederlandse treffers. ,,Ja, ik hoorde het laatst ook”, reageert ze laconiek. ,,Bijzonder? Ach, ik hecht er geen waarde aan. Sterker nog, ik hoop dat het record snel wordt verbroken. Want dat betekent dat we het goed doen.”

Volledig scherm Kirsten van de Ven in 2014. © foto: Carla Vos

‘We’ zegt Van de Ven, als ze het over het Nederlands elftal heeft. Want ook al is ze gestopt, het Nederlands vrouwenvoetbal gaat haar nog steeds aan het hart. Ze komt zelfs speciaal voor het EK over uit Zweden, waar ze tegenwoordig woont. Het wordt voor Van de Ven, goed voor 87 interlands, de eerste eindronde die ze meemaakt als supporter. Met pijn in het hart? ,,Nee joh, ik heb er juist heel veel zin in. Vroeger kreeg ik voor wedstrijden altijd foto’s toegestuurd van vrienden en familie, feestend en compleet in het oranje. Zat ik daar op mijn nagels te bijten... Nu kan ik dat zelf eens ervaren.”

Oma

Het is inmiddels een jaar geleden dat Van de Ven landskampioen werd met FC Twente en concludeerde dat het genoeg was geweest: in sportief opzicht was er niet zoveel meer te winnen, terwijl er in fysiek opzicht des te meer was te verliezen. ,,Ik heb tijdens mijn carrière wel tien hersenschuddingen gehad”, legt ze uit. ,,Na iedere keer wordt de kans op een herhaling groter.” Het was de reden dat ze de laatste jaren met een beschermende hoofdband speelde. ,,Of het gevaarlijk was? Niet per se, ik onderhield veel contact met artsen en ze hebben nooit aan de noodrem getrokken. Maar het maakte de keuze om te stoppen wel eenvoudiger.”

Volledig scherm Kirsten van de Ven op het WK in Canada in 2015. © EPA

Niet lang na haar afscheid keerde ze terug naar Zweden, het land waar ze van 2010 tot en met 2015 voetbalde. ,,Mijn vriendin komt hier vandaan”, verklaart ze. ,,Zij werkt hier als fysiotherapeut en was eerder al voor mij naar Malmö verhuisd, dus nu was het mijn beurt.” Van de Ven spreekt de taal en voelt zich er op haar gemak. ,,Maar een tweede thuis? Nee, zo zou ik het niet noemen. Even op bezoek bij oma, familie en vrienden dichtbij in Heesch... Dát is thuis. Ook hier heb ik vrienden, maar het is een ander soort vriendschap dan met de mensen die ik al ken sinds de basisschool.”

Eenmaal terug in Zweden ging Van de Ven weer studeren (sport- en neuropsychologie) en sloeg tussendoor wat zijwegen in. ,,Ik heb tijdens mijn carrière wel gestudeerd (ze behaalde een masterdiploma arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg, red.), maar verder heb ik me altijd op de sport gericht. Werkervaring had ik dus niet, terwijl ik denk dat je dan pas ontdekt wat het best bij je past.”

Een jaar later is ze daar nog steeds niet helemaal uit, al blijft het voetbal trekken. Zo was ze onder meer coach bij een voetbalschool en begint ze na de zomer met een trainerscursus. Ondertussen groeide ze onbewust uit tot een soort vraagbaak voor oud-ploeggenoten van bijvoorbeeld het Nederlands elftal. ,,Ze bellen me regelmatig om te vragen hoe ik bepaalde dingen zou aanpakken. Daarbij komt mijn ervaring in de topsport én de psychologie goed van pas. Ik merk dat ik het heel leuk vind om mensen te helpen. Of mijn toekomst in het voetbal ligt? Dat weet ik nog niet, zoiets kun je niet altijd plannen.”

Volledig scherm Kirsten van de Ven scoort op het WK in Canada in 2015 © ANP

Eerst is ze deze weken dus weer even terug in Nederland, voor het EK. Van de Ven, die in 2004 debuteerde voor Oranje, was één van de eerste Nederlandse vrouwen die van voetbal hun beroep maakten en ze heeft de sport door de jaren heen zien groeien. ,,We zijn goed bezig, maar dat we achterlopen op een land als Zweden, dat is duidelijk. Nog steeds zijn er in Nederland internationals die niet van de sport kunnen leven. Volgens mij heeft dat vooral te maken met de mindset. Die is in Zweden heel anders: niemand kijkt daar nog op van een vrouw aan de top.”

Begrijp haar niet verkeerd, voor Van de Ven is het glas halfvol en niet halfleeg. Ja, ze kent ze ook, de tv-shows waarin smalend wordt gesproken over vrouwenvoetbal of de websites waarop het vooral gaat over randzaken zoals uiterlijk. ,,Natuurlijk is dat niet goed voor de beeldvorming en remt het de ontwikkeling af. Maar dát er over ons wordt gesproken, geeft aan dat vrouwenvoetbal tegenwoordig wel degelijk meetelt.”