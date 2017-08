Tori Bowie en het geheim van de gouden snoekduik

Roskam blij met twee plakken, baalt van afhaken Kupers

0:16 Technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse Atletiekunie was uiteraard verguld met de oogst van zijn ploeg op de WK atletiek in Londen, maar had een dubbel gevoel. ,,Ik ben blij met twee medailles, maar verdrietig om Thijmen Kupers. Het was wel heel erg balen voor hem dat hij zich met een blessure moest afmelden voor de halve finales van de 800 meter'', zei de baas van de Oranje-equipe.