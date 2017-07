Toussaint treft op 100m rugslag 'man met grote hamer'

Toussaint werd achtste in haar halve finale en zestiende overall. De 23-jarige Amstelveense wilde graag onder de minuut zwemmen in de Hongaarse hoofdstad, dat lukte vanavond dus niet. Ze was ook langzamer dan de 1.00,52 die ze zwom in de series.



Na afloop zei de zwemster tegen de camera's van de NOS dat ze te snel van start was gegaan. ,,Die eerste 50 meter gaat voor mij zo gemakkelijk. Het voelt alsof dat geen energie kost. Ik had een goed keerpunt en toen kwam een hele grote man met een hele grote hamer en was het overleven naar de muur.''



De dochter van olympisch kampioene Jolanda de Rover richt zich nu op de 50 meter rugslag, waarop ze later deze week in actie komt. ,,Dat is voor mij het hoofdnummer op dit wereldkampioenschap'', zei ze.



De Hongaarse Katinka Hosszú had zich vandaag afgemeld voor de halve finale. De Canadese Kylie Mass ging met de snelste tijd naar de finale. Ze tikte aan in 58,18, slechts zes honderdste van een seconde achter het wereldrecord van de Britse Gemma Spofforth.